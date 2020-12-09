В центре города задержали пьяного водителя инкассаторской машины

В минувший понедельник сотрудники Полиции порядка Екабпилсского участка Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП) задержали пьяного водителя, управлявшего инкассаторским автомобилем.

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Как отмечают в ЗРУП, вечером 7 декабря на пульт дежурного поступил сигнал о том, что в Екабпилсе, на ул. Ригас замечена инкассаторская машина, водитель которой, судя по манере вождения, может быть пьян. Патрульные быстро нашли автомобиль и остановили его. При проверке в организме водителя (1966 г.р.) констатировали 2, 18 промилле алкоголя.

У инкассатора изъяли пистолет IJ-70-01 с 16 патронами (две обоймы).

В течение часа на место происшествия прибыл другой инкассатор этой компании и продолжил начатый нерадивым коллегой маршрут. В отношении нарушителя начаты два административных процесса.