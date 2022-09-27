В центре Риги подожгли несколько машин: полиция задержала 60-летнюю пироманку

В течение сентября в Риге, в районе улиц Экспорта, Аусекля и Рупниецибас зафиксировано несколько случаев поджога легковых автомобилей. В ходе расследования полиция задержала подозреваемую 60-летнюю женщину.

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Как отмечает пресс-служба Госполиции, следствие по этому делу вели сотрудники уголовной полиции Зиемельского участка РРУП, которым пришлось опросить много свидетелей и просмотреть большое количество записей камер видеонаблюдения.

Подозреваемую пироманку удалось задержать в ночь на 26 сентября. Известно, что у нее нет определенного места жительства, также установлено, что ранее она была судима за хулиганство.

Согласно информации полиции, женщина подозревается как минимум в поджоге четырех автомобилей. Происшествия были зафиксированы 8, 21, 23 и 25 сентября на ул. Аусекля, Экспорта и Рупниецибас. Однако, поскольку в этом районе участились случаи поджога транспортных средств, не исключается, что задержанная может быть причастна и к этим преступлениям.

Следствие продолжается. Полиция пытается установить мотивы, побудившие женщину на поджоги.