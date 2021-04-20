В центре Риги пограничники нашли бродившего по улице 2-летнего ребенка
Foto: LETA

Сотрудники Государственной пограничной службы на прошлой неделе заметили на ул. Матиса маленького ребенка без сопровождения взрослых. Пограничники усадили мальчика к себе в машину и сообщили дежурному Рижской муниципальной полиции.

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По информации Degpunktā, сотрудники ГПС указали приехавшим полицейским точное место, где нашли ребенка. Полицейские начали проверку и оказалось, что ребенок ушел из дома, поскольку на входной двери сломался замок.

Мать мальчика, которая воспитывает пятерых детей, рассказала стражам порядка, что готовила еду, попросив старшую дочь присмотреть за 2-летним сыном. Но в какой-то момент из-за того, что замок оказался сломан, а дверь не заперта, любопытный ребенок ушел на улицу.

Информация об инциденте будет передана сотрудникам отдела профилактики правонарушений среди детей РМП. Однако в полиции отметили, что судя по всему, нельзя предположить, что детей оставляли без присмотра, речь идет о стечении обстоятельств.

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