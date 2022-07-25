В центре Риги сбит велосипедист, водитель скрылся: полиция ищет свидетелей

Госполиция просит отозваться свидетелей ДТП, которое произошло 22 июля, в 15.20 в Риге, на перекрестке улиц Лачплеша и Сатеклес: в это время неизвестное транспортное средство сбило велосипедиста, после чего водитель покинул место происшествия, направившись в сторону ул. Авоту.
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В результате ДТП велосипедист получил травмы. По свидетельству очевидца, возможно, аварию совершил серебристый Ford Focus.
Информацию просьба сообщать по телефонам: 67086666 или 110.
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