В Цесисе свыше 3000 жителей остались без электричества

В воскресенье в 13:53 в электросети среднего напряжения была зарегистрирована технологическая авария, затронувшая электроснабжение около 3200 потребителей в Цесисе.

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В результате аварии днем 23 октября без электричества остались дома в Цесиса в районе улиц Сауле, Ригас, Вальню и Вайвес, сообщили порталу Delfi в АО Sadales tīkls.

Оперативная бригада компании немедленно приступила к локализации неисправности, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение всех потребителей.

Причина отключения электроэнергии в Цесисе выясняется.