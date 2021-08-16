В Цесисском крае осквернено православное кладбище
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В Нитаурской волости Цесисского края осквернено православное кладбище, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

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В период с 8 по 13 августа на кладбище из земли были вырваны кресты, скамейки, разбросаны цветы.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия и причиненный ущерб.

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LETA

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LETA
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