В Цесвайнском крае в результате пожара погиб человек

Утром 28 ноября в результате пожара в Цесвайнском крае погиб человек, сообщила агентству LETA пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы (ГПС) Агрита Витола.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В 9:41 пожарные приняли вызов в Цесвайнский край, где горел одноэтажный деревянный жилой дом с мансардой. Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали из горящего здания девять человек, один человек погиб в пожаре.

В 11:41 пожар был локализован. Площадь возгорания составила примерно 60 квадратных метров.

ГПСС продолжила работу на месте происшествия до полной ликвидации пожара.