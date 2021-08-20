В четверг незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу пытался всего один человек

В последние дни количество попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы уменьшилось, а ситуация на границе стабилизировалась, в пятницу заявил в интервью Латвийскому радио начальник Даугавпилсского управления Государственной пограничной охраны Юрис Кусиньш.

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В четверг Государственная пограничная служба предотвратила попытку незаконного пересечения латвийско-белорусской границы только одного человека.

Для сравнения: в среду пограничники предотвратили попытки 11 человек нелегально пересечь границу, а во вторник — 46 человек.

В свою очередь с 10 августа пограничники предотвратили попытки 475 человек незаконно пересечь государственную границу.

Как сообщалось, с учетом роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы правительство приняло решение об объявлении с 11 августа по 10 ноября чрезвычайной ситуации в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсе.