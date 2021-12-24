В четверг предотвращено 103 попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы

Вчера пограничники предотвратили самое большое за последнее время количество попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы — 103, сообщили агентству LЕТА в Государственной пограничной охране.

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В понедельник, 13 декабря, пограничники предотвратили 56 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, 14 декабря — 83 попытки, 15 декабря — 69, 16 декабря — 60. В пятницу, 17 декабря, в Латвию не смогли незаконно проникнуть 52 человека, 18 декабря — 70 человек, 19 декабря — 45, 20 декабря — 51, 21 декабря — 58.

Ранее в сутки границу пытались пересечь в среднем 20-30 иммигрантов.

С 10 августа в целом предотвращено незаконное пересечение государственной границы 3481 лицом.

Вчера за незаконное пересечение границы не задержан ни один человек.

С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 93 лицам по гуманитарным соображениям, а задержаны с начала года 445 граждан третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.

Из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы правительство объявило с 11 августа до 10 ноября чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе. В октябре правительство решило продлить чрезвычайную ситуацию до 10 февраля.