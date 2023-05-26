В четверг в ДТП погибли два велосипедиста

В четверг в Латвии в результате дорожно-транспортных происшествий погибли двое велосипедистов, сообщили в Государственной полиции.

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В Берзи Ислицкой волости Баусского края водитель автомобиля "Renault" сбил велосипедиста, который погиб на месте происшествия.

В Юрмале на улице Капу неизвестный автомобиль наехал на велосипедиста, который скончался на месте происшествия. Водитель автомобиля скрылся с места аварии.

В четверг в стране зарегистрировано 86 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 17 человек, двое погибли.

Оформлено 367 протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 122 за превышение скорости и 9 за агрессивное вождение.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения возбуждено одно административное и шесть уголовных дел.