В четверг в результате ДТП пострадали 15 человек
Foto: LETA

За прошедшие сутки зарегистрировано 114 дорожно-транспортных происшествий, в результате аварий пострадали 15 человек, сообщили в Государственной полиции.

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За различные нарушения правил дорожного движения составлено 534 протокола, в том числе 232 за превышение скорости, 16 - за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 11 - за агрессивное вождение.

В пасхальные выходные дорожная полиция будет проводить на дорогах массовые проверки.

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