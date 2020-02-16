В Дании два гражданина Латвии задержаны за контрабанду кокаина в крупном размере

Датская полиция по делу о контрабанде кокаина в крупном размере задержала 27 иностранных граждан, в том числе двух граждан Латвии, сообщается в заявлении, распространенном в воскресенье полицией Дании.

В субботу с рефрижераторного судна Duncan Island на датский остров Лангеланн контрабандным путем было доставлено 100 кг наркотика.

Как сообщил датский телеканал TV2, судно отправилось в плавание в конце января из Эквадора, недавно вышло из шведского Хельсингборга и направлялось в Санкт-Петербург в России. Чтобы получить груз кокаина, в субботу с Лангеланна на лодке к судну отправились трое мужчин — два гражданина Латвии и один россиянин. Они были задержаны, когда вернулись с кокаином на остров.

Судно доставлено в датский порт Калуннборг, где задержаны все 24 члена его экипажа — граждане Эквадора, Филиппин, Индии, России, Польши и Украины.

Следствие устанавливает, для кого предназначался груз кокаина.