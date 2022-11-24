В Даугавпилсе испачкали краской памятник польским солдатам
Foto: Latvijas Poļu savienība

В Даугавпилсе осквернили памятник польским солдатам, которые сражались вместе с латвийской армией в войне за независимости, сообщает Госполиция.

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Начат уголовный процесс по 18 статье Уголовного закона: преступление против имущества. Также полиция выясняет, нет ли в этом преступлении признаков ненависти.

Представитель Латвийского польского союза Ришард Станкевич рассказал порталу Delfi, что сейчас союз занимается очисткой памятника. Это непростое дело, потому что использована альдегидная краска, которая плохо отмывается. Он считает, что виновники - или хулиганы, или люди, прославляющие российский режим.

В 1920 году Латгалия была под Красной армией, ей освобождала Латвийская армия, и ей помогали в том числе поляки.

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