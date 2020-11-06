В Даугавпилсе пытались убить пограничника: полиция ищет свидетелей
Foto: F64

Утром 6 ноября в Даугапилсе совершено покушение на сотрудника Государственной пограничной службы (ГПС): нападавшие распылили слезоточивый газ и избили жертву молотком.

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Как отмечает пресс-центр Латгальского регионального управления полиции, покушение было совершено в 07.06, на ул. Става,22. В то время, когда сотрудник ГПС (1973 г.р.) направлялся на службу, на него напали двое неизвестных, вооруженных слезоточивым газом и молотком. Преступники нанесли мужчине удары по телу и голове, к счастью, ему удалось вырваться и вызвать скорую.

Как отмечают в полиции, обстоятельства происшествия дают основания предполагать, что пограничника пытались убить в связи с его профессиональной деятельностью.

Полиция просит отозваться водителей, транспортные средства которых оснащены видеорегистраторами, и которые утром 6 ноября находились в Даугавпилсе, на ул. Ставу и ее окрестностях. Также полиция просит жителей микрорайона предоставить следствию информацию, которая поможет расследованию.

Информацию можно сообщать по телефонам: 110 или 26624879. Также можно обращаться лично в ближайший участок полиции. Анонимность гарантируется.

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