В Даугавпилсе убит мужчина, второй госпитализирован с резаной раной

Ранним утром 14 марта в Даугавпилсский участок полиции поступило сообщение о том, что найдено тело мужчины 1985 г.р. с колотым, проникающим ранением. Рядом с ним находился мужчина 1983 г.р., у которого констатировали резаную рану.

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Подозреваемого в преступлении задержали на месте происшествия — им оказался мужчина 1962 г.р. По предварительным данным, преступлению предшествовал конфликт между нападавшим и жертвами.

По делу начат уголовный процесс. Следствие продолжается.