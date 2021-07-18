В деле Беззубова полиция все еще рассматривает две версии, два человека находятся в розыске
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На этой неделе полиция объявила в розыск двух человек, они разыскиваются по делу убитого в апреле футбольного агента Романа Беззубова. Рассматриваются две версии убийства: одна связана с профессиональной деятельностью, одна с частной жизнью, сообщает LTV.

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В деле 12 подозреваемых. Два человека арестованы, два объявлены в розыск. Продолжается сотрудничество с партнерами за рубежом, обмен информацией идет с Россией, Беларусью и Европолом.

Как уже сообщалось ранее, Беззубов был убит 14 апреля в Пурвциемсе. Он ехал на своей машине по улице Гунара Астрас, ему перегородил дорогу другой автомобиль, откуда было произведено несколько выстрелов. На следующий день BMW X5 был найден сожженным в Межапарке.

Вскоре полиция задержала хозяйку автосервиса X-ON Гульнару Рыбакову-Брице, в котором преступники оставили машину после покушения. Хозяйка автосервиса утверждала, что не знала о том, что внедорожник использовали для убийства, т. к. его привез в сервис постоянный клиент, а ночью его из сервиса угнали, выломав ворота.

В начале июня начальник Госполиии Армандс Рукс сказал, что в деле 12 подозреваемых. Рукс пояснил что убийство Беззубова — это профессионально спланированное преступление, где между участниками группы были четко распределены роли, при этом каждый участник не знал о ролях своих подельников.

О том, известен ли полиции заказчик преступления, Армандс Рукс не ответил. Полиция рассматривает две версии убийства, однако правоохранительные органы не склонны полагать, что Беззубова убили из-за его профессиональной деятельности.

При этом Рукс подтвердил, что в рамках расследования полиция контактирует с другом Романа — Владимиром Колесниченко.

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