В деле о крупном международном мошенничестве с НДС и отмывании 23 млн евро фигурирует Латвия

В пятницу Вильнюсский окружной суд намерен начать рассмотрение международного дела о мошенничестве с налогом на добавленную стоимость (НДС) и отмывании денег. Обвинения в мошенничестве на сумму в 4,9 млн. и в отмывании денег на сумму в 23 млн евро предъявлены шести физическим и одному юридическому лицу.

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В деле фигурирует компания Viner и ее глава Антоний Живяло, его брат и другие лица.

В октябре Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) Литвы сообщила, что управлявшие зарегистрированной в Вильнюсе компанией братья вместе с пособничавшими им еще несколькими гражданами Литвы и зарубежных стран действовали в соответствии со спланированной и скоординированной заранее схемой "несуществующих продавцов" с целью избежать подлежащего уплате государству НДС и отмыть используемые в преступной деятельности денежные средства.

По словам возглавлявшего расследование и делегированного Европейской прокуратурой прокурора Витаутаса Кукайтиса, это, вероятно, самое крупное дело, направленное в суд ФРФП.

По данным дела, от имени компании у действовавших на акцизных складах Польши заводов по переработке топлива покупались смазочные масла, обвиняемые оформляли эти покупки как сделки по поставкам внутри Европейского союза (ЕС), тариф НДС для которых составлял 0%.

Поскольку они не собирались платить НДС с продаж, сообщники обвиняются в подделке счетов-фактур НДС, что смазочные масла якобы продавались действующим в странах ЕС (Латвии, Эстонии, Чехии, Венгрии и др.). фиктивным предприятиям, созданным с преступными целями.

В обвинении указано, что, в соответствии с указанными в счетах НДС сфальсифицированными данными, компания якобы продала более 28 млн литров смазочных масел, за которые выручила более 23 млн евро. В счетах было указано, что нефтепродукты с применением нулевого тарифа НДС были проданы 17-и латвийским, трем чешским и четырем эстонским предприятиям.

Суть обвинения в мошенничестве с НДС — что эти сделки на самом дело не заключались, а все имевшиеся масла без каких-либо счетов или учетных документов и без обязательного 21%-ного НДС с продаж были проданы как минимум семи действовавшим в Польше сообщникам, уголовный процесс над которыми идет в Польше. В ходе расследования было выяснено, что эти лица не являлись плательщиками НДС, а за ГСМ рассчитывались неучтенными наличными деньгами, передавая их сообщникам или помогавшим им лицам. Подсчитано, что организованная группа получила за проданные преступным путем ГСМ в общей сложности 23 млн евро.

С целью легализации этих денег организованная группа через созданные в Латвии, Эстонии, Чехии фиктивные предприятия и их банковские счета, на основании сфальсифицированных документов и сымитированных мнимых финансовых операций часть этих денег, то есть 13 млн евро, легализовала посредством перевода на счета действовавших в Литве предприятий, а другую часть — 10 млн евро — легализовала посредством имитации расчетов наличными деньгами.

В ходе расследования было подсчитано, что, стремясь скрыть истинный источник денег, обвиняемые маскировали их происхождение, якобы деньги были получены от законной деятельности, для чего они провели несколько тысяч хозяйственных и финансовых операций.

Как сообщает правоохрана, при проведении этого расследования раскрыта сеть действовавших более чем в пяти странах ЕС как минимум 60-и фиктивных физических и юридических лиц, во время операции по задержанию найдено и арестовано более 1 млн евро наличных денег.

Из-за причиненного государству урона Государственная налоговая инспекция предъявила в этом деле иск на сумму 4,9 млн евро.

Глава Viner Живяло заявил в октябре BNS, что обвинения необоснованны, так как сделки действительно были проведены, и компании, получившие товары, должны нести ответственность за уплату НДС.

По его словам, в 2011–2013 годах компания занималась импортом "смазочного масел" в Литву из Польши, оно хранилось на складах в Вильнюсе, а затем продавалось другим компаниям в странах ЕС.

"Мы покупали дешевле, а продавали дороже. Покупали в Польше. Они доставлялись к нам на склад, затем выгружались и вывозились с нашего склада. Да, были вопросы, почему мы сразу не везли в Чехию. Но если бы сразу отгрузили, чехи знали бы фабрику, где товар находится. Поэтому сначала везли в Литву", — заявил он BNS.

За легализацию приобретенного преступным путем имущества в Уголовном кодексе предусмотрено лишение свободы на срок до семи лет, за международное организованное мошенничество с НДС — лишение свободы на срок до восьми лет.

Продолжавшееся шесть лет досудебное расследование возглавляла Генпрокуратура, расследование провели сотрудники Управления по специальным задачам СРФП. При проведении расследования в Евроюсте (агентстве ЕС, имеющем дело с судебными органами) была сформирована объединенная группа следователей европейских стран, применялась методика расследования Европола. В деле 139 томов.