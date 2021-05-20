В деле об убийстве Беззубова десять подозреваемых
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В деле об убийстве футбольного агента Романа Беззубова на данный момент десять подозреваемых, в интервью передаче TV3 “900 sekundes” сообщил начальник Государственной полиции Армандс Рукс.

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К двоим подозреваемым применена мера пресечения в виде лишения свободы.

Рукс сообщил, что расследование существенно продвинулось вперед. “В плане расследования у нас очень хороший прогресс”, - указал начальник полиции.

Он указал, что в момент убийства на автомобиле были установлены несоответствующие номерные знаки, но в этом нет ничего необычного. Как уже сообщалось, номерные знаки выглядели российскими. Рукс не раскрыл, из какой страны сами преступники.

По словам начальника полиции, в расследование изменило направление. Изначально одной из версий было то, что убийство связано с профессиональной деятельностью погибшего, полиция продолжает расследовать эту версию, “но у нас появились довольно убедительные аргументы, что это направление может быть другим, но я не буду комментировать, каким именно”, указал Рукс.

Начальник похвалил работу следователей и призвал не мешать полиции работать, выразив веру в то, что будет достигнут результат.

Как уже сообщалось, утром 14 апреля в рижском микрорайоне Пурвциемс из автомобиля был застрелен футбольный агент Роман Беззубов. Преступники на BMW перегородили дорогу автомобилю Беззубова и начали стрелять по нему из автоматического оружия. Ночью в Межапарке была найдена сгоревшей машина, использованная в убийстве.

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