В День знаний в Рижской гимназии Северных стран произошло возгорание

Утро 1 сентября в Рижской гимназии Северных стран в Золитуде ознаменовалось переполохом: в здании школы произошло возгорание, сообщает портал rus.lsm.lv. Никто не пострадал, учеников и персонал учебного заведения эвакуировали.

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Rus.lsm.lv сообщает в сети Facebook, что в подвале школы улице Паула Лейиня загорелась стационарная циркулярная пила. В это время во дворе учреждении проходила праздничная "линейка". К моменту приезда пожарных все уже были эвакуированы из здания.

По данным Государственной пожарно-спасательной службы, при обследовании помещений пожарные выяснили, что в подвале горел инструмент и оборудование на площади 2 кв.м. Около 250 человек покинули школу еще до прибытия бригады. Возгорание устранено, теперь помещения проветривают.

Как сообщили Rus.LSM.lv очевидцы, около 11:30 к зданию гимназии прибыли экипажи Государственной пожарно-спасательной службы, Службы неотложной медпомощи и полиции.