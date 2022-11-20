В Добеле товарный поезд насмерть сбил человека

В воскресенье в Добеле товарный поезд наехал на человека. Пострадавший скончался на месте происшествия, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Трагический инцидент в Добеле на железной дороге случился 20 ноября в 12:55. Товарный состав в районе железнодорожного вокзала сбил человека, который скончался на месте происшествия.
Из-за аварии движение транспорта на единственном в Добеле железнодорожном переезде было остановлено примерно на час. В 14:00 движение было восстановлено.
В полиции заявляют, что обстоятельства произошедшего будут выясняться.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.