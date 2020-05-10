В Добеле в реке утонул человек
Foto: DELFI

В субботу в Добеле из реки достали тело погибшего человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

Тело передано Государственной полиции.

Также был получен вызов в Резекненский край, где горел одноэтажный жилой дом, гараж и сарай общей площадью 260 квадратных метров. Пострадавших нет.

В пожаре на Югле пострадал один человек, который передан медикам. Вызов на место происшествия поступил в 19.20, горела одноэтажная пристройка площадью 50 квадратных метров и крыша на площади 30 квадратных метров.

Всего за минувшие сутки ГПСС получила 48 вызовов, из которых 24 - на пожары.

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