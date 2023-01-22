В Добельском крае утонул мужчина
Foto: F64

В Кримунасской волости Добельского края утонул человек, сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС).

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По информации пресс-службы ГПСС, 21 января спасатели вытащили из реки Алавеc в Кримунасской волости погибшего человека. Тело мужчины передано сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что в субботу, 21 января, в Илуксте была найдена мертвой десятилетняя девочка, утонувшая в реке Илуксте. Девочка пропала вечером 15 января, ее поиски продолжались несколько дней.

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