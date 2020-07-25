В дорожно-транспортных происшествиях пострадали 15 человек

В пятницу, 24 июля, в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) на территории Латвии пострадали 15 человек, в том числе три пешехода и три велосипедиста, сообщили агентству LETA в Госполиции.

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В общей сложности за прошедшие сутки на дорогах Латвии произошло 138 аварий, 85 из которых в Риге, 21 - в Земгале, восемь - в Видземе, девять - в Курземе, а 15 - в Латгале.

В пятницу Госполиция задержала пятерых автоводителей, которые управляли авто в состоянии алкогольного опьянения. Двое из них были задержаны в Риге, двое - в Видземе, а еще один в Латгале.

За прошедшие сутки было составлено 432 протокола об административных нарушениях в сфере правил дорожного движения, 186 из них - за превышение скорости.