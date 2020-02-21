В Дрейлини насмерть сбит пожилой велосипедист

В четверг, 20 февраля, около 7 часов в Дрейлини автомобиль Škoda сбил велосипедиста. От полученных травм мужчина 1955 года рождения скончался, сообщает LETA.

Всего за минувшие сутки зарегистрировано 90 ДТП, в которых пострадало 8 человек и один погиб.

Семь пострадавших попали в ДТП в Риге и ее окрестностях, один — в Земгале. Один из пострадавших был велосипедист, три — пешеходы.

За вождение в пьяном виде за сутки задержано пять водителей, еще два принимали наркотические вещества.

Всего оформлено 589 протоколов, 234 из них — за превышение скорости.