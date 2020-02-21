В Дрейлини насмерть сбит пожилой велосипедист
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В четверг, 20 февраля, около 7 часов в Дрейлини автомобиль Škoda сбил велосипедиста. От полученных травм мужчина 1955 года рождения скончался, сообщает LETA.

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Всего за минувшие сутки зарегистрировано 90 ДТП, в которых пострадало 8 человек и один погиб.

Семь пострадавших попали в ДТП в Риге и ее окрестностях, один — в Земгале. Один из пострадавших был велосипедист, три — пешеходы.

За вождение в пьяном виде за сутки задержано пять водителей, еще два принимали наркотические вещества.

Всего оформлено 589 протоколов, 234 из них — за превышение скорости.

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rus.DELFI.lv

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