В ДТП на Даугавпилсском шоссе попали семь автомобилей

По сообщению пресс-центра Госполиции, в среду, в 09.34 в Огре на Даугавпилсском шоссе произошло две аварии. Как отмечают в полиции, оба ДТП обошлись без пострадавших.

Обе аварии произошли по направлению к Риге. В одном ДТП участвовали три автомобиля, во втором — четыре.

По предварительным данным, одна из машин остановилась на дороге по техническим причинам, а водители других транспортных средств не смогли вовремя заметить остановку, в результате чего и произошли столкновения.

На месте происшествия некоторое время было затруднено движение.