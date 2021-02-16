В ДТП на шоссе Рига — Лиепая пострадали два человека: полиция ищет свидетелей
Foto: Pixabay

Полиция просит отозвать свидетелей аварии, которая произошла 10 февраля, в 08.50 в Гробиньском крае (шоссе Рига — Скулте — Лиепая): в это время Volkswagen Passat Variant столкнулся с грузовым автомобилем Renault Premium с прицепом Schwarzmuller.

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После столкновения оба транспортных средства съехали с проезжей части в кювет. В ДТП пострадали оба водителя, которых с места происшествия доставили в больницу.

По делу начато следствие. Информацию об аварии полиция просит сообщать по телефону 63404631 (по рабочим дням) или 110.

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