В ДТП на трассе Рига — Елгава пострадала женщина: ищут свидетелей

Госполиция просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла 25 августа, в 15.24, на шоссе Рига — Елгава: возле поворота на Медемциемс грузовой автомобиль Volvo с прицепом сбил прохожую.
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Женщина получила травмы и была доставлена в больницу.
Информацию об аварии полиция просит сообщать по телефонам: 67086662, 27022029 или 110.
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