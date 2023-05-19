В ДТП под Ригой пострадал пешеход: полиция ищет свидетелей аварии

Госполиция просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла 18 мая, в 16.10, в Марупском крае, на перекрестке улиц Бебербекю и Слокас грузовое транспортное средство сбило пешехода.
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В полиции сообщили, что водитель ехал по ул. Слокас по направлению от Бабите к Риге. С места происшествия пострадавшего доставили в больницу.
Информацию об аварии полиция просит сообщать по телефонам: 67219837, 29971069 или 110.
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