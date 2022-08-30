В ДТП под Саласпилсом пострадал мотоциклист: просят отозваться очевидцев

Госполиция просит отозваться свидетелей ДТП, которое произошло 27 августа, в 15.00, на 2,1-м км дороги Сауриеши — Саласпилс (Саласпилсская волость): в это время с проезжей части съехал и перевернулся мотоцикл BMW серого цвета.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Пострадавший байкер получил травмы и был доставлен в больницу. Информацию об этой аварии полиция просит сообщать по телефонам: 67219837, 26653635 или 110.