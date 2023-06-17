В ДТП попала и загорелась военная техника; пострадали двое военнослужащих НВС (ОБНОВЛЕНО)
Foto: Aizsardzības ministrija

В связи с аварией грузовика закрыто движение на Рижской окружной дороге в районе Муцениеки, сообщает Государственная полиция. По последним данным, в аварии пострадали военнослужащие Национальных вооруженных сил Латвии.

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В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что сегодня утром на Рижской окружной дороге в Гаркалнской волости Ропажского края произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фуры и тяжелой техники.

По свидетельству очевидцев, в ДТП попала военная техника. Эту информацию подтвердили и в НВС: в аварию попал военный тягач Scania, перевозивший в прицепе вездеход Bandvagn 206.

Оба военнослужащих госпитализированы. Одного после оказания медицинской помощи уже выписали из больницы. Состояние второго оценивается как стабильное.

Во время аварии произошел пожар. На месте происшествия работают пожарные и три бригады медиков.

Latvijas valsts ceļi сообщает, что участок дороги, заблокированный из-за аварии, можно объехать по трассе P2 через поселок Югльской бумажной фабрики и по дороге P4 Рига — Эргли.

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