В ДТП пострадало 14 человек, задержано 19 пьяных водителей
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В минувшие сутки в ДТП в Латвии пострадали 14 человек, из них один велосипедист и двое пешеходов, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

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В пятницу, 12 ноября, в стране зарегистрировано 103 дорожно-транспортных происшествия, примерно половина из которых произошла в Риге. Погибших в этих авариях нет.

Всего было составлено 494 протокола о нарушениях правил дорожного движения. 19 водителей были оштрафованы за вождение в нетрезвом состоянии, один - за управление автомобилем под действием наркотических веществ, шесть водителей - за агрессивное вождение, 197 человек - за превышение скорости.

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LETA

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LETA
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