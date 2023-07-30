В ДТП в дундагской волости погибла женщина

В воскресенье в Дундагской волости Талсинского края автомобиль BMW X5 съехал с дороги и перевернулся. В результате аварии погибла водитель, пассажир получил травмы.

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Как сообщает Госполиция, автомобилем управляла женщина 1972 года рождения. На участке трассы Колка-Энсуре (P131) между Мелнсили и Пурциемсом водитель не справилась с управлением автомобиля и съехала с проезжей части.

В аварии пострадал пассажир 1986 года рождения, водитель автомобиля скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.