В ДТП в дундагской волости погибла женщина
Foto: Shutterstock

В воскресенье в Дундагской волости Талсинского края автомобиль BMW X5 съехал с дороги и перевернулся. В результате аварии погибла водитель, пассажир получил травмы.

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Как сообщает Госполиция, автомобилем управляла женщина 1972 года рождения. На участке трассы Колка-Энсуре (P131) между Мелнсили и Пурциемсом водитель не справилась с управлением автомобиля и съехала с проезжей части.

В аварии пострадал пассажир 1986 года рождения, водитель автомобиля скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

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