В Елгаве автомобиль сбил подростков, ехавших на велосипеде на красный свет

В понедельник в Елгаве автомобиль сбил двух подростков, которые пересекали дорогу на одном велосипеде на запрещающий сигнал светофора.

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По предварительной информации, на перекрестке улиц Райня и Матера женщина за рулем автомобиля Mercedes-Benz A-170 сбила двух подростков на велосипеде. Травмы в ДТП получил управлявший велосипедом подросток 2006 года, а также его друг (2006 г.р.), который сидел на руле. Пострадавшие доставлены в больницу.

Как сообщалось, в минувший понедельник в Латвии зарегистрировано 85 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 11 человек. Среди пострадавших было четыре велосипедиста и два пешехода.