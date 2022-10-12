В Елгаве из цистерны поезда произошла утечка газообразного вещества

Во вторник, 11 октября, в Елгаве из цистерны поезда произошла утечка небольшого количества газообразного вещества, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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В 19.20 спасатели отправились на улицу Стацияс, где из регулирующего клапана цистерны поезда произошла утечка газообразного вещества. Прибывшие на место пожарные установили, что утечка была минимальной. Спасатели вместе с представителями железной дороги отсоединили цистерну от остального состава, а техник остановил утечку вещества.

В ликвидации утечки участвовали спасатели из Елгавы и Добеле, представители Комиссии гражданской обороны Латвийской железной дороги и территории сотрудничества Елгавы, а также техник.

За прошедшие сутки в VUGD поступил 41 вызов — 12 на тушение пожаров, 24 на спасательные работы, а пять вызовов оказались ложными.

Также во вторник VUGD получила информацию о том, что в одноэтажном общественном здании в Царникавской волости Адажского края образовалось задымление. На месте происшествия выяснилось, что возгорания не было, а задымление возникло из-за неправильной работы отопительного устройства. До прибытия спасателей из здания эвакуировались 15 человек.