В Елгаве потерялся маленький ребенок: мать обратилась в полицию лишь спустя 5 часов

По сообщению пресс-центра Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), 17 августа на пульт дежурного Елгавского участка полиции поступила информация о том, что во дворе многоквартирного дома пропал малолетний ребенок. Полицейские незамедлительно приступили к поискам девочки, спустя примерно час она вернулась домой.

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В ЗРУП пояснили, что 30-летняя женщина вместе со старшим ребенком отправилась оформлять документы в Управление по делам гражданства и миграции. Свою 5-летнюю дочку она оставила во дворе без присмотра. Вернувшись из УДГМ, мать не застала ребенка во дворе, однако в полицию обратилась лишь спустя часов, поскольку пыталась найти ребенка своими силами.

О ЧП женщина заявила в полицию лишь в 18.40. К поискам незамедлительно привлекли сотрудников Госполиции и Елгавской муниципальной полиции. В 19.40 девочка самостоятельно вернулась в свой двор.

Полиция призывает родителей следить за детьми и не оставлять их без присмотра. В том случае, если ребенок пропал, об этом необходимо сразу же сообщить органам правпорядка.