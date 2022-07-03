В Елгаве рейсовый автобус съехал в кювет
Foto: LETA

Днем 3 июля в Елгаве рейсовый городской автобус съехал в кювет. После происшествия один человек доставлен в больницу, сообщили агентству LETA в городском самоуправлении.

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ДТП случилось в 13.45 по дороге в местечке Межвиди Глудской волости Елгавского края. Автобус маршрута номер 8 предприятия SIA "Jelgavas autubusu parks" при объезде автомобиля съехал в кювет.

По словам Гинта Буркса, члена правления предприятия пассажирских перевозок, в автобусе в момент происшествия находились водитель и четыре пассажира.

Четверо человек отказались от медицинской помощи, один был госпитализирован. Также сообщается, что участники инцидента не получили серьезных травм.

После ДТП автобус вытащили из кювета и доставили в Елгавский автобусный парк.

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