В Елгаве в пожаре погиб человек; под Резекне из колодца достали тело мужчины

Утром в субботу в Елгаве в жилом доме возник пожар, в котором погиб один человек, еще двум людям удалось спастись.

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Вызов на пожар на улице Цеплю в Елгаве был получен в 6.28 утра. Прибыв на место происшествия, пожарные увидели, что огонь охватил одноэтажное здание с чердаком общей площадью 88 кв.м.

До прибытия пожарных соседу удалось спасти двух человек, которые были переданы в руки медиков. На месте пожара был обнаружен труп одного человека. Огонь был локализирован в 8.50.

4 февраля в Рикавской волости Резекненского края работники Государственной противопожарной и аварийно-спасательной службы (VUGD) подняли из колодца тело погибшего человека. Обстоятельства смерти мужчины выясняет полиция.

В волости Рембатес Огрского края в гравии обнаружен труп человека. И в этом случае обстоятельства смерти выясняет полиция.

В Валмиерском крае спасатели VUGD помогли выбраться человеку, который заблудился в лесу.

В целом за минувшие сутки в Государственной противопожарной и аварийно-спасательной службе зарегистрировано 44 вызовов, из них 12 - на пожары, 25 - на помощь различного вида, а семь вызовов оказались ложными.