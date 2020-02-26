В Елгаве в результате пожара погиб человек

Во вторник в 19.30 пожарные получили информацию о том, что в Елгаве горит двухэтажный дом. В квартире на первом этаже горели бытовые вещи. Из-за сильного задымления остальные жильцы дома не могли покинуть свои квартиры.

Для спасения пяти человек спасатели использовали автолестницу, еще троих вытащили, используя выдвижную лестницу, четверых вывели на улицу в специальных масках. Еще двоих жильцов спасатели обнаружили у дверей.

В общей сложности из горящего дома было спасено 14 человек, из которых двоим потребовалась помощь медиков. Еще четверо покинули дом самостоятельно, выпрыгнув из окон на первом этаже.

Площадь пожара составила 25 квадратных метров. В сгоревшей квартире пожарные обнаружили тело погибшего человека. Работы по ликвидации пожара были завершены около десяти часов вечера.

В 21.00 Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов в Даугавпилс, где в многоэтажном доме горела квартира на первом этаже. Владелец квартиры самостоятельно покинул здание до прибытия спасателей. Из дома были эвакуированы 10 человек. В квартире на площади 26 квадратных метров горели бытовые вещи. В 22.15 работы по ликвидации пожара были закончены.

В полночь в Даугавпилсе загорелась еще одна квартира в многоэтажке. В этот раз на последнем этаже. Из задымленной квартиры был спасен человек. Он пострадал и был передан медикам скорой. Из соседних квартир были эвакуированы восемь человек. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

В ГПСС подчеркивают, что в обоих случаях в Даугавпилсе в квартирах не были установлены детекторы дыма.