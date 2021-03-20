В Елгаве задержали двух мужчин по подозрению в распространении фальшивых денег
Foto: LETA

В этом месяце в Елгаве задержали двух мужчин по подозрению в распространении фальшивых денег, сообщила агентству LETA представитель Управления Госполиции Земгальского региона Даце Калниня.

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Представитель Госполиции пояснила, что в конце февраля в Елгавском крае мужчина попытался оплатить покупку в магазине поддельной банкнотой номиналом десять евро. По факту происшедшего сотрудники полиции возбудили уголовное дело.

В ходе процессуальных действий, среди которых были в том числе обыски, сотрудники правоохранительных органов вышли на двух мужчин, которые могут быть причастны к распространению фальшивых денег. Оба проходят по делу в качестве подозраваемых. К мужчинам применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Расследование продолжается. В настоящее время полиция пытается выявить связь подозреваемых мужчин с другими аналогичными случаями с фальшивыми деньгами в Елгаве.

Сообщается, что один из мужчин ранее уже попадал в поле зрения полиции за различные преступления.

За преступления, связанные с распространением фальшивых денег, в Латвии предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, исправительные работы или денежный штраф с конфискацией или без конфискации имушества.

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