В Эстонии судят крупную группировку: наркотики возили и из Латвии

В Харьюском уездном суде Эстонии в понедельник начался процесс по делу 15 молодых людей, обвиняемых в обширной наркоторговле. В числе подсудимых звезда телевизионного реалити-шоу, адвокат авторитетного адвокатского бюро, известный фотограф имногие другие.

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Всего подсудимых 15 — они обвиняются в обращении с наркотиками на сумму более 2,1 млн евро, которые члены группы привозили в Эстонию из различных европейских стран для дальнейшей продажи.

Среди подсудитмых известный по реалити-шоу "Rannamaja 2" TV3 Оскар Сювари, сын застреленного киллером бизнесмена Майта Метсамаа Матиас-Майт Метсамаа, адвокат Кристьян Туул, известный фотограф Янар Никкер и баллотировавшийся на муниципальных выборах по списку Партии реформ Райт Каспар Пурье, а также Давит Манцкава, Пеэтер Перкин, Эгерт Хыйм, Оливер Киви, Роберт Давтян, Кристофер Метусала, Делори Ристкок, Грете Ыунпуу, Усман Имтияз Вани и Алекс Саксон.

По данным следствия, группа, которой руководили двое 29-летних граждан Грузии, занималась оборот наркотических веществ как минимум с конца лета 2018 года до середины лета 2020 года, когда полиция задержала последних членов группы. Согласно обвинению, через руки членов группы прошло не менее 263 кг марихуаны, около килограмма кетамина и 2,4 кг кокаина, а также более 6000 таблеток МДМА и почти два килограмма кристаллического МДМА.

По словам окружного прокурора Райго Ааса, по данным предварительного следствия, молодые люди привезли в Эстонию из-за границы наркотические вещества, оптовая стоимость которых составляла более 2,1 млн евро.

"В ходе предварительного следствия выяснилось, что члены группы привозили наркотические вещества в Эстонию на автомобилях и на пассажирских автобусах из Испании, Германии, Латвии и Литвы и перепродавали их преимущественно в Таллинне. Нелегальная выручка от уличной продажи таких партий наркотиков составила бы ориентировочно до пяти миллионов евро", — сказал Аас.

Обвинения предъявлены 15 людям, на время предварительного следствия были арестованы 10, пять из них до сих пор находятся под стражей. "В рамках этого уголовного дела мы также предъявили обвинение одному адвокату, который передавал от своего находящегося под стражей клиента оставшимся на свободе членам группы инструкции по дальнейшей наркоторговле", — сказал прокурор.

По словам проводившего следствие главы службы наркопреступлений и организованной преступности криминального бюро Пыхьяской префектуры Райта Пикаро, прекращение деятельности многонациональной группы, состоящей преимущественно из молодых людей в возрасте 20-30 лет, стало серьезной победой.

"Собранные улики рисуют картину, где ради недолгой денежной выгоды испортили жизнь многим молодым людям — и участникам группы, и тем, на зависимости которых пытались нажиться обвиняемые. Лидеры группы применяли в отношении молодых людей подлые приемы манипуляции, постепенно увеличивая свой преступный охват и нанимая за мелочь все новых и новых перевозчиков. Хотя обвиняемые пользовались различными криптованными каналами общения, мы смогли собрать убедительные доказательства преступной деятельности, выявить масштаб полученных преступным путем доходов и по возможности максимально наложить арест на имущество обвиняемых, например, наличные деньги, технику и автомобили", — сказал Пикаро.

Всего в рамках дела арестовано имущества на сумму около 100 000 евро.

Лидерам группы предъявлены обвинения по статье пенитенциарного кодекса, касающейся незаконного обращения с наркотическими веществами с целью получения крупной финансовой выгоды. Остальные члены группы обвиняются в незаконном обращении с наркотическими веществами в крупных размерах.