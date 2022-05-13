В Эстонию с большим опозданием пришли 80 тысяч почтовых посылок из Латвии
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Примерно 80 тысяч посылок, задержанных на Латвийской почте, прибыли в Эстонию с большим опозданием. Это связано с большим временем транспортировки, на которое повлияли пандемия Covid-19 и нарушенные войной в Украине цепочки международных поставок.

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В основном это посылки из AliExpress, отправленные из Китая, сообщает Latvijas Pasts. Дольше всего задержались посылки, отправленные в конце прошлого года и в начале этого года, сообщает предприятие Eesti Post, которое работает с компанией Omniva.

Длительная задержка связана как с изменением регулярных поставок из Китая в Латвию, так и с войной в Украине — из-за ограничений международного сообщения изменились маршруты прежних поставок.

Авиаперевозки заменялись сухопутным транспортом, и приходилось адаптировать процедуры приема посылок на латвийской таможне. Уже на таможне задержки происходили в процессе проверки данных о посылках и оформления всех документов.

Скорее всего, за сильную задержку торговцы уже возместили части покупателей стоимость заказов, остальным Omniva отправит посылке в ускоренном порядке.

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