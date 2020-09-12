В этом году генеральный прокурор два раза отменил решение спецслужбы об отказе в допуске к гостайне

В этом году генеральный прокурор в двух случаях отменил решение органов госбезопасности об отказе в допуске к гостайне, аннулировании допуска или понижении его категории, сообщили агентству LЕТА в прокуратуре.

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Решения о допуске к гостайне в этом году обжаловали шесть человек. Решения об их отмене принимал тогдашний генеральный прокурор Эрик Калнмейерс.

Кроме того, в этом году Административный окружной суд удовлетворил одну жалобу на решение спецслужбы по вопросу о допуске к гостайне. В административном суде можно обжаловать решение генпрокурора, но его действие не прекращается.