В этом году на дорогах погибли 69 человек

За семь месяцев этого года на дорогах Латвии погибли 69 человек, в прошлом году за аналогичный период погибших было 63, сообщил глава Управления безопасного движения Государственной полиции Юрис Янчевскис в интервью Латвийскому радио, пишет rus.lsm.lv.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Первый квартал начался довольно успешно, потом ситуация ухудшилась и число погибших выросло. В свою очередь, число ДТП с пострадавшими и количество самих пострадавших уменьшилось.

Среди главных причин трагических аварий называются скорость, невнимательность и алкоголь.

Чаще всего скоростной режим не соблюдают молодые люди. В свою очередь, пьяными за руль садятся водители в возрасте от 31 до 45 лет.

По словам Янчевскиса, две трети задержанных пьяных водителей в выдохе показали более 1,5 промилле. Полиция призывает ввести за это уголовную ответственность. Уже осенью, возможно, состоится более детальная дискуссия на этот счет.