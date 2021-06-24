В этом году на Лиго ожоги получило в четыре раза больше людей, чем в прошлом году

В этом году медицинская помощь после ожогов на Лиго понадобилась 41 человеку, что в четыре раза больше, чем годом ранее, сообщили агентству LETA в Службе неотложной медицинской помощи.

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Люди обычно получают ожоги в результате перепрыгивания через костер, падения в него, зажигания гриля или костра жидкостью для розжига или бензином.

Один из самых тяжелых случаев ожогов при прыжке через костер произошел в Рижском регионе. Там 34-летняя женщина получила ожоги 30% поверхности тела.

В Курземе же, потеряв равновесие под воздействием алкоголя, 59-летний мужчина упал в костер. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии с ожогами 60% поверхности тела. Тем временем в Видземе пострадала 70-летняя женщина, когда она пыталась зажечь мангал и в ее руках загорелась жидкость для розжига. Женщина получила ожоги 60% поверхности тела.

Как и каждый год, дети на Лиго получают ожоги у костров и мангалов. Самый серьезный случай произошел в Видземской стороне, когда двухлетний ребенок получил ожоги 18% поверхности тела при падении на горячий гриль.

Как сказано в сообщении Службы неотложной помощи, в этом году людям также требовалась медицинская помощь из-за жары. 23 июня 16 человек были доставлены в больницу из-за перегрева и теплового удара. Во всех случаях проблемы со здоровьем возникли из-за того, что люди долгое время работали или оставались на солнце.

Для врачей день Лиго прошел нелегко. 23 июня бригады скорой помощи выехали на 1214 вызовов, из которых 317 были связаны с травмами. Большинство травм или несчастных случаев произошло под воздействием алкоголя.

Как соощает Государственная пожарно-спасательная служба, ночью в Буртниекском крае при пожаре погибли четыре человека. Загорелся одноэтажный деревянный дом с мансардой площадью 100 квдратных метров. Спасти удалось только одного человека, еще четверо остались в доме.

Также за сутки из пожаров в разных местах Латвии удалось спасти 15 человек.