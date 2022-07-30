В этом году полиция выявила 82 нарушения, связанных с применением антирадаров

В этом году Госполиция выявила 82 нарушения, связанных с применением антирадаров, сообщили в полиции.

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В прошлом году до 25 июля было констатировано 31 такое нарушение, а всего за год — 84 нарушения.

Хотя упомянутые данные за текущий и прошлый год различаются, в полиции заявили, что в целом использование антирадаров не оценивается как существенная проблема.

В полиции также указали, что конфискованные устройства подлежат уничтожению.

Одно из последних нарушений было зафиксировано 26 июля, когда в автомобиле BMW мужчины 1997 года рождения был обнаружен антирадар, способный обнаруживать сигналы, генерируемые измерительными приборами контроля скорости.

В связи с вышеуказанным фактом возбуждено дело об административном правонарушении, к нарушителю применен административный штраф в размере 55 евро.