В этом году смертность в ДТП на дорогах Латвии уменьшилась на 22%

За 11 месяцев 2022 года в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Латвии погибли 107 человек — это на 30 человек или 22% меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщает Госполиция.

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В 2020 году в период с 1 января по 30 ноября на дорогах Латвии погибли 126 человек, а в прошлом году — 137 человек.



Меньше всего погибших в ДТП в этом году в Латгале — 11 человек. В Курземе погибли 12 человек, в Видземе — 20, в Земгале 23, а в Рижском регионе — 41 человек.

Больше всего погибших среди водителей автомобилей. Всего погибли 36 шоферов, 19 пассажиров, 23 пешеходов, 12 велосипедистов и десять водителей мотоциклов, а также два водителя квадроцикла, один водитель мопеда и один водитель электросамоката. Еще три человека погибли, управляя другими транспортными средствами.

В этом году также наблюдается некоторое снижение количества дорожно-транспортных происшествий, но оно выше, чем в 2020 году.

Два года назад было зарегистрировано 16 952 ДТП, в прошлом году — 17 677, а в этом году — 17 432.

В этом году существенно увеличилось число ДТП с участием водителей электросамокатов. Если в 2020 году таких происшествий было 97, в этом году их зарегистрировано 410.

В то же время значительно уменьшилось число водителей, которые в момент ДТП находились за рулем пьяные. В прошлом году их было 120, а за 11 месяцев этого года — 89.

Как сообщалось ранее, 25 ноября 2022 года вступили в силу поправки, которые подразумевают, что вождение в состоянии алкогольного опьянения от 1,5 промилле карается уголовной ответственностью.

С 25 по 30 ноября были задержаны 19 водителей в состоянии алкогольного опьянения, превышающем 1,5 промилле, а также два водителя, которые находились под воздействием наркотических веществ.

