В этом году выросло число аварий с пьяными водителями

За пять месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло число аварий с участием пьяных водителей, сообщил в интервью Латвийскому радио руководитель Департамента квалификации Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Юрис Тетерис. Об этом пишет lsm.lv.
За пять месяцев прошлого года было зафиксировано 245 аварий с пьяными водителями, а за аналогичный период этого года - уже 365. По оценкам Тетериса, прирост значителен. Причины - непонятны. По словам эксперта, возможно, свое влияние оставила пандемия Covid-19.
В свою очередь, число погибших в "пьяных авариях" за обозначенный период не изменилось - по три человека в этом и прошлом году. Также известно, что в этом году в ДТП с участием нетрезвых водителей пострадал 81 человек.
"Пришло время напомнить обществу о том, какие последствия для родных и близких, а также для самого нерадивого водителя может оставить решение сесть за руль нетрезвым", - говорит представитель CSDD.
По данным Государственной полиции, в Латвии ежегодно из-за пьянки за рулем прав лишается в среднем 3500 водителей.