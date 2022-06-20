В этом году выросло число аварий с пьяными водителями

За пять месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло число аварий с участием пьяных водителей, сообщил в интервью Латвийскому радио руководитель Департамента квалификации Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Юрис Тетерис. Об этом пишет lsm.lv.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

За пять месяцев прошлого года было зафиксировано 245 аварий с пьяными водителями, а за аналогичный период этого года - уже 365. По оценкам Тетериса, прирост значителен. Причины - непонятны. По словам эксперта, возможно, свое влияние оставила пандемия Covid-19.

В свою очередь, число погибших в "пьяных авариях" за обозначенный период не изменилось - по три человека в этом и прошлом году. Также известно, что в этом году в ДТП с участием нетрезвых водителей пострадал 81 человек.

"Пришло время напомнить обществу о том, какие последствия для родных и близких, а также для самого нерадивого водителя может оставить решение сесть за руль нетрезвым", - говорит представитель CSDD.

По данным Государственной полиции, в Латвии ежегодно из-за пьянки за рулем прав лишается в среднем 3500 водителей.