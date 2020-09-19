В этом и прошлом году три работника Госполиции совершили самоубийства
Foto: DELFI

В этом и прошлом году самоубийства совершили три работника Госполиции. В этом году жизни себя лишили два полицейских, а в прошлом году - один.

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В отношении каждого из этих случаев проводится служебная проверка, в том числе для выяснения причин самоубийств.

По данным Госполиции, причины этих самоубийств связаны с личной жизнью и социально-экономическими условиями.

Госполиция отмечает, что сотрудникам полиции предоставляется возможность ежедневно получать различные виды психологической поддержки - консультации, занятия психологической поддержки и программы реабилитации.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения обобщило рекомендации специалистов о том, какие меры могут принимать жители Латвии для снижения риска самоубийств в Латвии.

Министерство сообщило, что, хотя количество самоубийств в Латвии и уменьшается, страна по-прежнему занимает второе место в Европейском союзе по количеству самоубийств на 100 тыс. жителей.

Рекомендации специалистов о том, как распознать суицидальные мысли и что делать, чтобы предотвратить суицид, доступны на портале Министерства здравоохранения ESparveselibu.lv.

Во момент кризиса жители могут связаться с кризисным и консультационным центром Skalbes по телефонам 67222922 и 27722292. Также можно позвонить в Ресурсный центр для подростков по телефону 29164747, а также по телефону доверия для детей и подростков 116111. В экстренных случаях также можно позвонить в Службу неотложной медицинской помощи по телефону 113.

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LETA

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LETA
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