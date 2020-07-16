В этом месяце было заведено 17 дел о несоблюдении самоизоляции, сообщил заместитель начальника Главного управления полиции порядка Госполиции Лаурис Арайс.

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Он подчеркнул, что в последнее время была снижена интенсивность мер контроля, однако с изменением эпидемиологической ситуации полиция моментально вернулась к регулярным мерам контроля.

В соответствии с решением Кабинета министров от 15 июля о системе мониторинга и контроля распространения Covid-19 среди людей, въезжающих в Латвию, полиция должна проводить контроль соблюдения самоизоляции, карантина и ограничений на собрания.

Арайс пояснил, что Государственная полиция получает от пограничной службы заполненные въезжающими на территорию Латвии людьми анкеты, которые далее попадают в руки аналитиков Главного управления уголовной полиции, а затем работникам участков поручается проводить проверки. Территориальные подразделения полиции связываются с лицами, заполнившими анкеты, и договариваются о том, как меры контроля будут организованы.

Представитель Госполиции опроверг предположение о том, что сотрудники полиции преимущественно ходят по домам людей, которые должны находиться на самоизоляции. В большинстве случаев полиция использует телефон или приложения, которые позволяют совершить видеозвонок, чтобы убедиться, что человек находится в самоизоляции. Полицейские выезжают по месту жительства человека, если он не отвечает на звонки, и полиция располагает информацией о том, что он склонен игнорировать требование самоизоляции.

Арайс подчеркнул, что с начала месяца с помощью средств связи было сделано 5412 звонков, на дом к лицам, которые должны соблюдать самоизоляцию, полиция выезжала 990 раз. Представитель Госполиции отметил, что уже эта цифра достаточно внушительна. Учитывая, что число анкет в ближайшем будущем может увеличиться, полиция будет стремиться как можно быстрее обрабатывать информацию и реагировать на нее.

Арайс отметил, что несколько раз ему приходилось сталкиваться с вопросом о том, может ли человек сменить место самоизоляции. По его словам, это возможно, но в таком случае о своем переезде нужно проинформировать полицию.

Арайс подчеркнул, что на данный момент нарушений не очень много, потому что большинство людей понимает, что если они заразят кого-то коронавирусом, это будет их ответственность. Полиция также посещает места общественного питания, чтобы предупредить о новых требованиях. С 11 по 15 июля работники Госполиции побывали в 678 заведениях общественного питания. Представитель Госполиции подчеркнул, что в отношении коммерсантов дел пока открыто не было, однако было высказано девять предупреждений.