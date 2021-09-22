В этот купальный сезон утонуло 63 человека

В этом году во время купального сезона было спасено 29 человек и в водоемах найдено 63 погибших, в том числе один несовершеннолетний, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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15 сентября по всей Латвии завершился официальный купальный сезон.

Люди тонут не только во время купального сезона. Не все смерти были вызваны утоплением, и данные об утонувших собирает Государственный центр судебно-медицинской экспертизы.

В целом в этом году ГПСС нашла в водоемах 86 погибших.

Наиболее частыми причинами несчастных случаев на воде были купание под воздействием алкоголя, отказ от спасательных жилетов при поездках на водных транспортных средствах, недостаточный присмотр за детьми.